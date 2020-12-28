В Карелии суд рассмотрит дело о сносе рекламного щита, который чуть не убил человека

Снос рекламной конструкции, выполненный без соблюдения правил техники безопасности, мог закончиться трагедией в столице Карелии.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подделке документа и мошенничестве. Об этом сообщает сайт карельского управления Следкома.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый выполнял работы по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных рекламных конструкций в Петрозаводске. Предприниматель, игнорируя требования безопасности, дал указание своему работнику произвести с использованием газосварочного оборудования резку опорных металлических столбов одной из таких конструкций. При этом территория, где предполагалось выполнять работы, не была ограждена, к ней был открыт доступ посторонних.

В результате произошло неконтролируемое падение тяжелой металлической конструкции вблизи проходившего мимо человека, что создало реальную угрозу его жизни и здоровью.

Также обвиняемый совершил подделку счетов-фактур по ранее заключенным договорам на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных рекламных конструкций, указав в них ложные сведения об объемах выполненных работ. В результате обвиняемый мошенническим способом завладел деньгами за невыполненные им работы на сумму не менее 208 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее следователи просили помочь им найти женщину, которую чуть не убило рекламным щитом.