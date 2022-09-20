В Карелии суд рассмотрит дело об убийстве 30-летней давности

В Суоярвский районный суд поступило уголовное дело об убийстве, которое совершили 29 лет назад, сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из предполагаемых соучастников сознался в преступлении, находясь в следственном изоляторе по обвинению по другому делу.

Созданная после заявления следственная группа смогла установить обстоятельства произошедшего и найти причастных к убийству. Уголовное дело назначено к слушанию на 13 октября.

Ранее стало известно, что в 1993 году трое мужчин украли из посёлка Эссойла автомобиль «ВАЗ-2103» для того, чтобы разобрать его на запчасти. Опасаясь, что подельник заявит о совершенном преступлении в милицию, один из обвиняемых предложил другому убить третьего подельника. В мае 1993 года мужчины обманом вывезли потерпевшего в лес и застрелили, а затем сожгли тело.