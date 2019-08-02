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Новости. Экономика
15:46, 02 Августа 2019
фото: Антон Вергун/ТАСС

В Карелии суд разберется с обоснованностью тарифов на тепло в 4 районах Карелии

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Арбитражный суд Карелии назначил экспертизу обоснованности тарифов на теплоэнергию, установленных для потребителей 4 районов республики, которые обслуживает компания "Петербургтеплоэнерго".

Решение об экспертизе принято в рамках дела по иску "Петербургтеплоэнерго" к Минфину и Госкомитету по ценам и тарифам. Энергетики заявили, что тарифы для потребителей Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского районов были необоснованно занижены, что привело к убыткам компании. "Петербургтеплэнерго" добивается возмещения этих убытков на сумму 53,2 млн рублей из бюджета Карелии.

Госкомитет по ценам и тарифам не признает эти требования, считая, что истец не представил доказательств возникновения реального ущерба и размера убытков.

Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".

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Комментарии

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инвесторбойца
2019-08-02 16:11:02
Очень странное решение суда по назначению экспертизы после многочисленных судебных решений и проверок ФАС и КСП. Петербургтеплоэнерго нашло какую-то экспертную организацию, легально заплатит ей несколько миллионов и получит очень хорошее для себя и не очень хорошее для бюджета и потребителей экспертное заключение. Суд взыщет по этому экспертному заключению якобы убытки и ПТЭ отыграет для себя всю упущенную маржу. Правительству РК - пофиг, силовикам - пофиг, олончане на митинг под стены арбитража тоже не пойдут. Ажур!
Lana
2019-08-02 16:34:08
инвесторбойца,

Плюсую!
Все по аналогии с тарифами на тепло и горячую воду в Петрозаводске.
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