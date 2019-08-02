В Карелии суд разберется с обоснованностью тарифов на тепло в 4 районах Карелии

Арбитражный суд Карелии назначил экспертизу обоснованности тарифов на теплоэнергию, установленных для потребителей 4 районов республики, которые обслуживает компания "Петербургтеплоэнерго".

Решение об экспертизе принято в рамках дела по иску "Петербургтеплоэнерго" к Минфину и Госкомитету по ценам и тарифам. Энергетики заявили, что тарифы для потребителей Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского районов были необоснованно занижены, что привело к убыткам компании. "Петербургтеплэнерго" добивается возмещения этих убытков на сумму 53,2 млн рублей из бюджета Карелии.

Госкомитет по ценам и тарифам не признает эти требования, считая, что истец не представил доказательств возникновения реального ущерба и размера убытков.

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