В Карелии суд вынес приговор мужчине, зарубившему топором своего знакомого

Беломорский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который обвинялся в убийстве своего знакомого.

Преступление было совершено летом 2017 года.

"Подсудимый, находясь в квартире своих знакомых в состоянии алкогольного опьянения, на почве давно возникшей личной неприязни умышленно нанес спавшему потерпевшему два удара топором по голове, от чего тот скончался в больнице", - сообщает карельская прокуратура.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в силу.