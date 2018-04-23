В Карелии суд вынес приговор мужчине, зарубившему топором своего знакомого

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23.04.18 13:27
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Беломорский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, который обвинялся в убийстве своего знакомого.
Преступление было совершено летом 2017 года.
"Подсудимый, находясь в квартире своих знакомых в состоянии алкогольного опьянения, на почве давно возникшей личной неприязни умышленно нанес спавшему потерпевшему два удара топором по голове, от чего тот скончался в больнице", - сообщает карельская прокуратура.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в силу.
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