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Прокуратура Карелии обнаружила конфликт интересов у семейной пары, работавшей в лесничестве

Новости. Общество
17:20, 10 Декабря 2020
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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В Суоярвском лесничестве выявлен конфликт интересов у работавших там супругов, сообщили в прокуратуре Карелии

Прокуратура Суоярвского района выявила наличие неурегулированного конфликта интересов в Суоярвском лесничестве.

Проверка установила, что семейная пара занимает должности госинспектора по охране леса и лесничего в одном и том же лесничестве. При этом государственный инспектор на протяжении двух лет заключала договоры подряда с акционерным обществом "Шуялес" на работы по отводу лесных делянок, за что получала вознаграждение от работодателя. В то же время супруг, занимающий должность лесничего, выносил акты проверки качества выполненной акционерным обществом работы.

Указанные обстоятельства образуют личную заинтересованность, которая способна влиять на исполнение лесничим должностных обязанностей, что свидетельствует о возникновении конфликта интересов. С другой стороны, оценка работ, выполненных по договорам подряда с ЗАО "Шуялес", проводимая лесничим, влияла на получение вознаграждения его супругой – государственным инспектором по охране леса.

Так как меры к урегулированию имеющегося конфликта интересов супруги не приняли, прокурором Суоярвского района руководителю Суоярвского лесничества было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. В итоге государственный инспектор по охране леса переведен в другое лесничество. Оба супруга привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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