В Карелии тарифы на пригородные перевозки станут нерегулируемыми

В 2019 году правительство Карелии установит свободные цены на пригородных маршрутах.

Планируется составить новые лоты перевозок по нерегулируемому тарифу, сообщил замглавы регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виталий Спиридонов.

По его словам, пишут "Известия", ситуация с пригородными рейсами является "критической" из-за долгов и изношенности автопарка.

С 1 января стоимость проезда будет зависеть от роста стоимости топлива и принципиально не изменится. По факту перевозчики смогут самостоятельно устанавливать тарифы.