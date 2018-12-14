В Карелии тарифы на пригородные перевозки станут нерегулируемыми

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В 2019 году правительство Карелии установит свободные цены на пригородных маршрутах.
Планируется составить новые лоты перевозок по нерегулируемому тарифу, сообщил замглавы регионального министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Виталий Спиридонов.
По его словам, пишут "Известия", ситуация с пригородными рейсами является "критической" из-за долгов и изношенности автопарка.
С 1 января стоимость проезда будет зависеть от роста стоимости топлива и принципиально не изменится. По факту перевозчики смогут самостоятельно устанавливать тарифы.
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