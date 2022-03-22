В Карелии телефонный мошенник наказал наивного таксиста

В полиции сообщили, что таксист попался на удочку мошенника в свой профессиональный праздник.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 54-летнего гражданина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился денег. Об этом информирует МВД.

Потерпевший работает в такси. Ночью в минувший вторник он получил заказ отвезти клиента в аэропорт. В ходе телефонного разговора тот сообщил, что не располагает временем, и обратился к таксисту с просьбой перевести деньги на два телефонных номера.

Тут же петрозаводчанин получил смс-сообщение: якобы на его счет зачислено 11 500 рублей. Не проверив, что данная информация поступила не из банка, он выполнил перевод и только потом обнаружил, что лишился собственных средств. Клиент перестал выходить на связь и отменил заказ.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что таксисты отказались заезжать во дворы города Карелии из-за состояния дорог.