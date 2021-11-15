В Карелии теща с зятем ночью ворвались в дом селянки и требовали деньги

В Кемском районе мужчина и женщина стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.

По сообщению МВД Карелии, в кемскую полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что поздней ночью неизвестные ворвались в ее дом и вымогали у нее 26 000 рублей. Женщина пояснила, что сама смогла убежать, а ее сожитель был избит, после чего написал долговую расписку.

Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства произошедшего. Как оказалось, потерпевшая некоторое время назад заняла у знакомой деньги, но вернуть отказалась. Узнав об этом, 47-летняя мать и 35-летний жених заимодателя решили навестить должницу дома и потребовать от нее расписку, в которой она гарантирует возврат всей суммы.

По версии полиции, получив отказ, подозреваемая дала указание напарнику избивать сожителя заемщицы до тех пор, пока тот не составит документ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания. Теще с зятем грозит до семи лет колонии. Расследование продолжается.