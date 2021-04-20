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В Карелии трое пациентов с хроническими заболеваниями скончались от коронавируса

Новости. Общество
09:52, 21 Апреля 2021
фото: © AP Photo / Hannah McKay
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Всего в республике за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 445 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 74-летний житель Пряжи и 61-летняя кондопожанка, в Республиканской инфекционной больнице умерла 70-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в республике за время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 445 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 62 человек. Из этого числа заболевших – 56 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.
Общее число инфицированных коронавиркуосм в Карелии на 21 апреля составляет 45348 человек.

Выздоровели 43313, за сутки выписаны по выздоровлению 72 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7384,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3215,7 случая, по Северо-Западу – 5661,5.

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