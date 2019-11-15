В Карелии у школьных учителей проверят психику и общее состояние здоровья

В республике начинают действовать корпоративные программы укрепления здоровья, которые сперва протестируют на учителях.

Внедрение корпоративных программ укрепления здоровья начнется в республике с мероприятий в средней школе №43 Петрозаводска.

В Центре медицинской профилактики республики рассказали, что при проведении этих мероприятий специалисты обязаны учитывать основной риск для здоровья сотрудников, который существует на том или ином предприятии. Так, в школах таковым считается психологическое напряжение.

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