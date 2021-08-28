В Карелии у водителя-алкоголика отобрали права через суд

По иску прокурора житель Костомукши, страдающий алкогольной зависимостью, лишен права управления автомобилем.

Верховный суд Карелии отмерил решение Костомукшского городского суда, отказавшего ранее в удовлетворении административного иска прокурора. Последний требовал лишить водительских прав 40-летнего местного жителя. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Костомукши привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что он имеет синдром зависимости от алкоголя. Суд первой инстанции при рассмотрении дела о прекращении права на управление транспортным средством посчитал экспертное заключение из материалов уголовного дела недостаточным доказательством наличия у мужчины заболевания, так как на учете у врача-нарколога ответчик не состоит.

В ходе апелляционного рассмотрения Верховный суд республики назначил новую экспертизу, которая подтвердила правоту требований прокурора. В результате мужчину лишили прав.

Судебное постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, за полгода пьяные водители «убили» в Карелии 3 человек и 56 травмировали.