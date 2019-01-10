В Карелии убили более 200 волков

По предварительным итогам этого сезона охоты добыто 223 шкуры волка, сообщили в Минприроды Карелии.

Государственные охотинспекторы республиканского Минприроды и охотники оперативно реагируют на все поступающие обращения населения о выходе хищников к населенным пунктам.

Так, 29 декабря жительница республики, мама которой проживает в п. Суйстамо Суоярвского района, обратилась к главе Карелии в социальной сети. Она была обеспокоена тем, что волки выходят к домам, нападают на собак и представляют угрозу жителям посёлка.

На следующий день 60 охотников отследили перемещение хищников и добыли два волка. Несколькими днями ранее охотники добыли 2 волка в п. Ладва Прионежского района, а 9-10 января еще 5 хищников. Кроме того, волк добыт 5 января в Кондопожском районе.

Любительская и спортивная охота на волка продлится до 28 февраля.

В случае появления диких животных и их следов вблизи населенных пунктов следует незамедлительно обращаться по телефону круглосуточной прямой линии охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80, 8-921-222-05-25 или 8 (8142) 79-67-47.