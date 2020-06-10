В Карелии убили медведя, зараженного опасной болезнью

Косолапого добыли в охотничьих угодьях Войницкого лесничества.

Как сообщили в паблике администрации района, 25 мая в Калевальском районе был убит медведь, зараженный трихинеллезом.

Трихинеллез – особо опасное паразитарное заболевание. Человек заражается при употреблении в пищу сырого и недостаточно термически обработанного мяса или сала животных.

Минсельхоз установил ограничительные мероприятия на территории охотничьих угодий Войницкого лесничества. В период действия ограничительных мероприятий запрещается:

- охота на восприимчивых животных;

- вывоз туш диких животных за пределы охотничьего угодья.



Ранее кадры с медведем, жующим булку, возмутили Минприроды Карелии.