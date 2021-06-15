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В Карелии убрали со двора опасную контейнерную площадку только после вмешательства прокуратуры

Новости. Общество
13:44, 16 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Прокуратура Сегежского района защитила права жителей многоквартирного дома на безопасные условия проживания, сообщили в ведомстве.

Жители Сегежи обратились в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию.  На земельном участке, на котором располагается их многоквартирный дом, находилась контейнерная площадка, предназначенная для сбора отходов жителей соседней многоэтажки. Установленные здесь ограждения не спасали от того, чтобы мусор не разносился по всей территории двора, включая детскую площадку. На общем собрании собственники решили убрать контейнерную площадку, но управляющая компания игнорировала это решение.

Прокурорская проверка подтвердила доводы жильцов дома. В результате в адрес управляющей организации прокуратурой района было внесено представление, которое удовлетворено и исполнено. Управляющая компания ликвидировала контейнерную площадку. Для сбора отходов, образующихся у жителей соседнего многоквартирного дома, определена другая площадка.

Ранее прокуратура вернула газ жителям Сегежского района Карелии.

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