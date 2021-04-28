Прокуратура вернула газ жителям Сегежского района Карелии

Прокуратура Сегежского района восстановила права потребителей газа после проверки, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки исполнения законодательства о газоснабжении прокуратура Сегежского района выявила целый ряд нарушений.
Выяснилось, что более 130 жителей различных населенных пунктов района не получали газа в баллонах с конца января, несмотря на то, что предварительно оплатили его поставку.
В результате прокурор района внес представление руководителю газоснабжающей организации, после чего все потребители были немедленно обеспечены газом. Виновник задержки поставок привлечен к дисциплинарной ответственности.
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