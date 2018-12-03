В Карелии учреждение задолжало около миллиона рублей за воду и тепло

Бюджетную организацию привлекли к ответственности за неоплату долга перед Кондопожским ММП ЖКХ и АО "ТНС энерго "Карелия", сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в ходе осуществления надзорных мероприятий по защите прав юридических лиц при исполнении государственных контрактов в октябре 2018 года выявила наличие задолженности бюджетной организации перед Кондопожским ММП ЖКХ по договорам холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также перед АО "ТНС энерго "Карелия" по договору энергоснабжения.

Задолженность учреждения по указанным договорам составила 942,7 тысячи рублей.

Прокуратура обязала директора учреждения устранить нарушение.

В настоящее время задолженность по государственным контрактам погашена, виновный работник учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.