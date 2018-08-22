В Карелии УФАС уличил власти Сегежи в нарушении закона о конкуренции

Администрации Сегежи получила предупреждение от УФАС о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщает сайт УФАС по Карелии, администрация городского поселения в августе заключила договоры аренды объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности поселения, без проведения торгов и с нарушением требований Закона о защите конкуренции. Договоры были заключены с компанией ООО "Водоснаб".

Объекты предполагалось сдать в аренду с конца августа на срок 364 дня.

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