В Карелии улучшилась экологическая обстановка

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг регионов РФ" по итогам осени 2018 года – Карелия в нем заняла 37 место.

По сравнению с предыдущим рейтингом республика поднялась на 7 позиций – по итогам лета 2018 года Карелия занимала лишь 44 место.

По сравнению с регионами Северо-Запада Карелия выглядит "середнячком". По итогам осеннего рейтинга экологическая ситуация в республике хуже, чем в Санкт-Петербурге, который входит в десятку лидеров общероссийского рейтинга

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".