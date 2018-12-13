В Карелии улучшилась экологическая обстановка

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Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг регионов РФ" по итогам осени 2018 года – Карелия в нем заняла 37 место.
По сравнению с предыдущим рейтингом республика поднялась на 7 позиций – по итогам лета 2018 года Карелия занимала лишь 44 место.
По сравнению с регионами Северо-Запада Карелия выглядит "середнячком". По итогам осеннего рейтинга экологическая ситуация в республике хуже, чем в Санкт-Петербурге, который входит в десятку лидеров общероссийского рейтинга
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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