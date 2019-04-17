В Карелии уничтожили около 40 кг конфискованного сыра и масла

Житель Карелии пытался провезти продукты через границу, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В субботу, 13 апреля, житель Лахденпохьи следовал домой из Финляндии и пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 20 кг сыра разного производства и 19 кг финского масла.

Партия продуктов была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу. Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме в Сортавале.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.