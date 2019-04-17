В Карелии уничтожили около 40 кг конфискованного сыра и масла

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Житель Карелии пытался провезти продукты через границу, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.
В субботу, 13 апреля, житель Лахденпохьи следовал домой из Финляндии и пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 20 кг сыра разного производства и 19 кг финского масла.
Партия продуктов была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу. Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме в Сортавале.
В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.
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