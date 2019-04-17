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Новости. Общество
10:21, 17 Апреля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

В Карелии уничтожили около 40 кг конфискованного сыра и масла

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Житель Карелии пытался провезти продукты через границу, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В субботу, 13 апреля, житель Лахденпохьи следовал домой из Финляндии и пересекал границу в МАПП "Вяртсиля". С собой он вез 20 кг сыра разного производства и 19 кг финского масла.

Партия продуктов была признана товарной (не для личного пользования). Следовательно, она запрещена к ввозу. Вся продукция была изъята и уничтожена в биотермической яме в Сортавале.

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении.

 

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Комментарии

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кир
2019-04-17 10:47:35
Они нам санкции, учения с пиндосами у наших границ, а мы - поддержим их экономику. Так, выкормленные предатели?
Кирилл
2019-04-17 10:39:37
слава Богу! я как чувствовал что-то то не так, было какая то тревога на душе. Спасибо вам что остановили это безумие, и очистили русь от этой заразы.
zanoza
2019-04-17 10:29:14
Ну так и пускали бы в товарный оборот. А то они "уничтожили" 40 кг. сыра и масла.
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