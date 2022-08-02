В Карелии униженная соседом 84-летняя дачница защитила свою честь в суде

Житель Прионежского района, оскорбивший пожилую соседку по даче, получил штраф.

Прокуратура Прионежского района провела проверку по обращению 84-летней петрозаводчанки об оскорблении. Установлено, что в один из дней в июне текущего года, когда женщина находилась на дачном участке в одном из садовых товариществ на территории Прионежья, пьяный 35-летний сосед в присутствии посторонних беспричинно ее обругал в грубой неприличной форме. Тем самым, он унизил честь и достоинство пенсионерки, отметили в прокуратуре Карелии.

По результатам проверки прокурором района в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы были переданы для рассмотрения в суд.

В результате мужчина признан виновным, за оскорбление соседки он заплатит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, житель Карелии оштрафован за то, что обматерил соседку в соцсети и на улице.