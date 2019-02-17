В Карелии упавшее дерево заблокировало трассу участникам бахи "Северный лес"

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Два экипажа бахи продолжают движение, остальные стоят на 14 километре ввиду заблокированной трассы из-за упавшего дерева.
Как сообщается на сайте гонки, экипажи Тапио Лауронен/Тони Тапио Лауронен и Владимир Васильев/Константин Жильцов - уже финишировали. Остальные экипажи финишируют в дорожном режиме.
"Там такое нормальное дерево было! У нас он-борд запись есть. Я думал мы без колес останемся сейчас. Дерево действительно крупное было, но по макушке там можно было перескочить, она вот такая (показывает руками толщину воображаемого дерева). Дерево сухое и сучки торчали, я думал, что колеса проколем, но ничего – выдержали колеса", - сказал Владимир Васильев об инциденте с проездом через дерево.
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