В Карелии упростят процедуру получения соцподдержки для граждан

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Депутаты Законодательного собрания Карелии готовы ускорить процедуру получения гражданами статуса нуждающихся в социальной помощи.
Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания поддержал проект закона "О внесении изменения в ст. 3 закона республики Карелия "О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в республике Карелия".
Проект призван упростить процедуру получения гражданами статуса нуждающихся в социальном обслуживании, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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