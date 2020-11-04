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В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус

Новости. Общество
12:30, 05 Ноября 2020
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что жалобы жителей Карелии на затягивание процесса тестирования на COVID-19 учтены: процедура будет проходить в утвержденные сроки.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение установить нормативные сроки тестирования на коронавирус и уведомления граждан о результатах, соответствующий приказ издал карельский Минздрав. Об этом Парфенчиков заявил на своей странице в соцсети. 

На доставку биологических проб в лаборатории отводится 24 часа. На само исследование - не более 48 часов. Положительные результаты тестов предполагается сообщать гражданам незамедлительно через уведомление на мобильный телефон. Отрицательные - в течение суток.

"Таким образом, если результат теста положительный, человек должен получить ответ не позднее, чем через три дня, если отрицательный - не позднее, чем через четыре дня", - заявил Артур Парфенчиков.

Он пояснил, что решение о введении жестких сроков по тестированию принято после жалоб горожан.

"На проблему с затягиванием сроков часто обращали внимание жители Карелии в комментариях на моей странице, в личных сообщениях и во время прямых линий. Рассказывали, что ответов тестов приходится ждать очень долго, дозвониться в поликлиники сложно, а если тест отрицательный, то об этом зачастую вообще никто не сообщает", - написал Парфенчиков.

Сегодня из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией глава Карелии ограничил посещения магазинов для жителей республики старше 65 лет.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-05 15:57:56
Очень интересно говорит питерский профессор Редько, есть и видео, и статьи. Короче эти коронавирусы живут в людях тысячи лет, а то что сейчас творят - простое сокращение населения Земли.
Ткачев
2020-11-05 16:33:57
бюджет, "...простое сокращение населения Земли."
И для этого буржуи навернули мировую экономику? Ну чё, озорно. Прфессору привет.))
zanoza
2020-11-05 13:41:05
А толку, если 30% тестов дают ложный результат.
mobikk
2020-11-05 15:49:31
zanoza,
Предлагаю Вам лично проводить собственный, безошибочный тест. Мы все будем этому рады. Отблагодарим по мере возможности.
Д.Ю
2020-11-05 15:10:06
zanoza, в платных клиниках 70% дают ложный результат.
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