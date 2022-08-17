В Карелии утонули 26 человек с начала лета

Всего в этом году на реках и озерах республики погибли 30 человек, сообщили в МЧС Карелии.

С начала лета в республике утонули 26 человек, в том числе один ребенок. Всего же в 2022 году на карельских реках и озерах погибли 30 человек. Такую статистику опубликовало Главное управление МЧС России по Республике Карелия.

Ведомство вновь обращается ко всем жителям и гостям региона с призывом не пренебрегать элементарными правилами безопасности во время отдыха на воде.

Помните:

- Купаться следует в специально оборудованных местах;

- Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения: алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга;

- В воде следует находиться не более 10-15 минут: при переохлаждении тела могут возникнуть судороги;

- При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.). Если свело судорогой ногу, нужно взяться рукой за пальцы и сильно потянуть ступню на себя. Как правило, это оказывается действенным способом;

- Не подплывайте близко к идущим судам;

- Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п.;

- Не допускайте грубых игр на воде: нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.;

- Не оставляйте возле воды малышей: они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму;

- Очень осторожно плавайте на надувных матрацах и надувных игрушках: ветром или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере плавучести;

- Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны;

- Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы: вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плавсредства;

- Не оставляйте детей без присмотра.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске дети плавают в озере без присмотра взрослых у знака «Купание запрещено»