890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО) 10
Сегодня 14:53
Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России 1
Сегодня 10:59
В Петрозаводске голубь "придумал" оригинальный способ поедания хлеба (ФОТОФАКТ) 1
Сегодня 09:20

В Карелии утвердили "неработоспособные" нормативы рубок ухода за лесом

Новости. Общество
16:00, 17 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Интенсификация лесного хозяйства в республике увязла в бумагах.

В начале мая министерство природных ресурсов и экологии России официально опубликовало ведомственный приказ от 27 марта 2020 года, который внес очередные изменения в Правила ухода за лесами. Эти изменения напрямую затронули Карелию, поскольку министерский приказ утвердил нормативы рубок ухода для Карельского таежного и Карельского северо-таежного лесных районов, к которым относится весь лесфонд республики.

Появления новых нормативов в лесной отрасли Карелии ждали давно – без них невозможен переход к интенсивной лесохозяйственной деятельности, о котором в последние годы говорят и федеральные, и республиканские власти. Однако приказ Минприроды России вызвал удивление у многих лесных экспертов. Введя новые правила для коммерческих рубок ухода в карельских лесах, федеральный центр не установил никаких нормативов для рубок осветлений и прочисток, которые необходимы в молодняках для формирования продуктивного леса.

Читайте подробнее в статье "Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»