В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

Законопроект, регулирующий вопросы предоставления социальной поддержки, внес в Заксобрание РК Александр Чепик, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

21 июня исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной поддержки.



В настоящее время на предоставление гражданам мер социальной поддержки в Карелии предусмотрено порядка 4,5 миллиардов. Большая часть этих средств направляется на предоставление мер социальной поддержки гражданам, относящимся к какой-либо категории – ветераны труда, инвалиды, семьи с детьми, безотносительно их материальной и имущественной обеспеченности.



Сегодня в Карелии усиливается адресный подход в предоставлении мер социальной поддержки. Так, по инициативе главы Карелии была предусмотрена компенсация расходов на приобретение и установку комплекта спутникового оборудования ветеранам ВОВ и семьям с низкими доходами. Также по предложению Артура Парфенчикова предусмотрена помощь малообеспеченным семьям на приобретение крупного рогатого скота в размере до 200 тысяч рублей, а с 2019 года такие семьи смогут потратить до 120 тысяч рублей на приобретение коз молочных пород.



Кроме того, отделения Центра социальной работы Республики Карелия с 17 июня принимают заявления и документы от семей с детьми, попавших в сложную социальную ситуацию. В 2019 году на помощь таким семьям в республиканском бюджете зарезервированы 20 млн рублей.



Внесенным законопроектом Правительство Карелии предлагает пересмотреть действующие меры социальной помощи. Так, внесением изменений в закон 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" планируется увеличить ежемесячную денежную выплату с 700 до 750 рублей ветеранам труда с учетом критериев нуждаемости.



Данная мера предусмотрена для лиц, которые не ведут трудовую деятельность, и их доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. Требования к прожиточному минимуму и трудовой деятельности не коснутся тех, кто уже получает выплату. Таким образом, все сегодняшние ветераны продолжат получать уже увеличенную выплату.



Законопроектом планируется заменить 50% компенсацию расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную выплату в размере 969 рублей.



Также будет установлена фиксированная выплата для компенсации расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги педагогам, работающим в сельской местности, и для пенсионеров, проработавших не менее двадцати лет педагогами на селе. Размер выплаты для педагогов – 3378 рублей, пенсионеров – 3147 рублей, что значительно превышает реальные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.



Законопроект подготовлен в рамках требований министерства финансов РФ с целью оздоровления финансов региона. Документ будет рассмотрен на сессии Заксобрания Карелии в июле 2019 года. В случае поддержки изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.