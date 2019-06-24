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Новости. Общество
10:45, 24 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда

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Законопроект, регулирующий вопросы предоставления социальной поддержки, внес в Заксобрание РК Александр Чепик, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

21 июня исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик внес на рассмотрение депутатов Заксобрания законопроект, предусматривающий изменения в системе оказания социальной поддержки.

В настоящее время на предоставление гражданам мер социальной поддержки в Карелии предусмотрено порядка 4,5 миллиардов. Большая часть этих средств направляется на предоставление мер социальной поддержки гражданам, относящимся к какой-либо категории – ветераны труда, инвалиды, семьи с детьми, безотносительно их материальной и имущественной обеспеченности.

Сегодня в Карелии усиливается адресный подход в предоставлении мер социальной поддержки. Так, по инициативе главы Карелии была предусмотрена компенсация расходов на приобретение и установку комплекта спутникового оборудования ветеранам ВОВ и семьям с низкими доходами. Также по предложению Артура Парфенчикова предусмотрена помощь малообеспеченным семьям на приобретение крупного рогатого скота в размере до 200 тысяч рублей, а с 2019 года такие семьи смогут потратить до 120 тысяч рублей на приобретение коз молочных пород.

Кроме того, отделения Центра социальной работы Республики Карелия с 17 июня принимают заявления и документы от семей с детьми, попавших в сложную социальную ситуацию. В 2019 году на помощь таким семьям в республиканском бюджете зарезервированы 20 млн рублей.

Внесенным законопроектом Правительство Карелии предлагает пересмотреть действующие меры социальной помощи. Так, внесением изменений в закон 827-ЗРК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия" планируется увеличить ежемесячную денежную выплату с 700 до 750 рублей ветеранам труда с учетом критериев нуждаемости.

Данная мера предусмотрена для лиц, которые не ведут трудовую деятельность, и их доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. Требования к прожиточному минимуму и трудовой деятельности не коснутся тех, кто уже получает выплату. Таким образом, все сегодняшние ветераны продолжат получать уже увеличенную выплату.

Законопроектом планируется заменить 50% компенсацию расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда на фиксированную выплату в размере 969 рублей.

Также будет установлена фиксированная выплата для компенсации расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги педагогам, работающим в сельской местности, и для пенсионеров, проработавших не менее двадцати лет педагогами на селе. Размер выплаты для педагогов – 3378 рублей, пенсионеров – 3147 рублей, что значительно превышает реальные расходы на коммунальные услуги в селах и деревнях.

Законопроект подготовлен в рамках требований министерства финансов РФ с целью оздоровления финансов региона. Документ будет рассмотрен на сессии Заксобрания Карелии в июле 2019 года. В случае поддержки изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
тетка
2019-06-24 11:52:32
Это обман. Не наглейте, у народа терпение не бесконечно.
однозначно
2019-06-24 11:42:16
Одобряю любые решения партии и правительства, способствующие вымиранию ватного патрионутого электората.
Марина Сухарева
2019-06-24 11:41:36
И статью по-другому надо было назвать. В Карелии значительно ухудшится финансовое положение ветеранов труда. Вот так.
Mike
2019-06-24 11:49:36
Вот и я про это! Марина Сухарева,
Марина Сухарева
2019-06-24 11:39:25
Полный и абсолютный беспредел. Я получаю 1500 компенсации за коммуналку, а буду получать 969. Жесть. Кроме как с пенсионеров денег больше взять негде. Фамилию того, кто насчитал 969 рублей в студию. Коммуналка растет немыслимо, работать негде, а тут презент такой от правительства - 969 рублей в месяц на всю оставшуюся жизнь. Ни стыда, ни совести у тех, кто это предложил, и у тех, кто за это проголосует.
zanoza
2019-06-24 11:29:58
Это же полный грабёж! Хотят увеличить выплаты ветеранам труда на 50 рублей, но при этом сделать фиксированными возмещение расходов на ЖКХ -969 рублей. У всех эта сумма на тысячу, а то и более получалась больше. А если учесть, что постоянно повышаются тарифы на услуги ЖКХ, то финансовые потери ветеранов труда будут ещё более ощутимы. ХВАТИТ ГРАБИТЬ НАРОД!
Мизантроп
2019-06-24 11:08:00
Если начальники в России заговорили о помощи бедным, значит приготовились снять последнюю шкуру с пока ещё формально небедного населения.
Mike
2019-06-24 11:03:45
Так они что издеваются??????? Ветераны труда сейчас получают 50 процентов компенсации за жилье и у подавляющего большинства это как минимум 2000 рублей, а то и больше!!!!! И вместо этого они предлагают 969 рублей, которые не компенсируют нищенскую прибавку в 50 р к 700 рублей. Чепик, ты там народ за дебилов что ли держишь? Ты не улучшаешь жизнь ветеранов, а ухудшаешь, забирая 50 процентов компенсации за жкх, причем значительно.
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