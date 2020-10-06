В Карелии увеличилось число погибших в ДТП

ГИБДД Карелии рассказала о состоянии аварийности на дорогах республики за 9 месяцев.

За 9 месяцев этого года в 461 ДТП 51 человек погиб и 573 человека травмированы. Число ДТП и погибших в них людей сократилось (на 12 процентов). Каждое третье ДТП зарегистрировано в Петрозаводске, где в 156 авариях 8 человек погибли и 172 - травмированы. Несмотря на то, что число аварий уменьшилось на 35 ДТП, тем не менее число погибших в ДТП увеличилось с 3 до 8 человек.

Негативная тенденция сохранилась в Костомукше, где число ДТП увеличилось с 14 до 23 (на 65 процентов), три человека погибли, 24 человека травмированы. В Сортавальском районе так же число ДТП резко возросло - с 16 до 27 ДТП, три человека погибли, 31 человек травмирован. В Пудожском районе число ДТП увеличилось с 10 до 17, один человек погиб, 20 - травмированы.

Из хороших новостей: число ДТП и погибших людей сократилось в Прионежском районе, Медвежьегорском районе, Пряжинском и Суоярвском районах.

Инспекторами ГИБДД пресечено свыше 3600 нарушений правил дорожного движения.