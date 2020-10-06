Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Стало известно, во сколько обошлось лечение Навального в Германии 6
06.10.2020 21:30
Одно из крупнейших предприятий Карелии вводит ограничительные меры из-за COVID-19 (СРОЧНО)
06.10.2020 21:56
Раскоп на площади Кирова в Петрозаводске засыпали щебнем (ФОТО) 18
06.10.2020 15:23
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря 2
06.10.2020 19:40
Центр народного творчества в Петрозаводске открывает бесплатные кружки для взрослых 6
06.10.2020 18:20

В Карелии увеличилось число погибших в ДТП

Новости. Общество
09:35, 07 Октября 2020
фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив
Загрузка...

ГИБДД Карелии рассказала о состоянии аварийности на дорогах республики за 9 месяцев.

За 9 месяцев этого года в 461 ДТП 51 человек погиб и 573 человека травмированы. Число ДТП и погибших в них людей сократилось (на 12 процентов). Каждое третье ДТП зарегистрировано в Петрозаводске, где в 156 авариях 8 человек погибли и 172 - травмированы. Несмотря на то, что число аварий уменьшилось на 35 ДТП, тем не менее число погибших в ДТП увеличилось с 3 до 8 человек.

Негативная тенденция сохранилась в Костомукше, где число ДТП увеличилось с 14 до 23 (на 65 процентов), три человека погибли, 24 человека травмированы. В Сортавальском районе так же число ДТП резко возросло - с 16 до 27 ДТП, три человека погибли, 31 человек травмирован. В Пудожском районе число ДТП увеличилось с 10 до 17, один человек погиб, 20 - травмированы.

Из хороших новостей: число ДТП и погибших людей сократилось в Прионежском районе, Медвежьегорском районе, Пряжинском и Суоярвском районах.

Инспекторами ГИБДД пресечено свыше 3600 нарушений правил дорожного движения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Наивный
2020-10-07 10:07:03
За 9 месяцев 51 человек погиб!!! Это ужасно!!!???!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.09.2020, 13:18
Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
01.10.2020, 10:35
В Петрозаводске открыли стелу воинской славы с грамматическими ошибками на барельефах

Аналитика

05.10.2020 11:21
Обществоведение
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
Петрозаводский гинеколог Алексей Иванов о деликатных женских проблемах, новых методиках и любви к профессии.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 3
29.09.2020 15:46
"Социальный эффект" 1
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь"
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»