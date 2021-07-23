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В Карелии увеличилось число школ с самыми умными выпускниками

Новости. Общество
15:05, 24 Июля 2021
фото: Антон Подгайко / ТАСС

Количество школ в Карелии, выпускники которых в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось до 23.

Как сообщили в министерстве образования Карелии, список таких образовательных учреждений пополнила школа № 6 г. Сегежи.

Один из ее выпускников сдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике.

Он пропустил экзамен в основные дни по уважительной причине, но успешно справился со всеми заданиями в дополнительный июльский период. 

Ранее в Минобразования сообщили, что в этом году самые умные выпускники вышли из стен школы № 34, Университетского лицея, Лицея № 40, Лицея № 13, Державинского лицея, школ №№ 3, 46,43,48 Петрозаводска. Еще несколько человек учились в школе № 1 Кондопоги, школы № 7 Сегежи, школы № 1 поселка Пиндуши и Эссойльской школе.

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