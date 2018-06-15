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Новости. Политика
16:26, 15 Июня 2018
фото: минстройрк.рф

В Карелии уволен очередной руководитель Управления капитального строительства

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Министерство строительства Карелии 14 июня расторгло трудовой договор с руководителем Управления капитального строительства Алексеем Киселевым – это уже четвертый начальник, сменившийся в УКСе за два года.

Киселев возглавил УКС 22 января 2018-го, приехав в Карелию из Санкт-Петербурга. Деловой интернет-газете "Вести Карелии" он рассказал, что "намеревался работать в этой должности до конца нынешнего и, может, до конца следующего года".

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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User
2018-06-15 16:53:35
Эффективный менеджмент на столько эффективный, что работать не успевает. Оле-оле-оле-оле, приехале, уехале!
dgin
2018-06-15 16:49:12
Ну вот очередной " одареннный " начальник оставил нас , предварительно сгубив судьбы десятков подчинённых Оставил свою контору у " разбитого корыта " . Вот они ставленники Парвенчикова во всей красе .
Гость
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