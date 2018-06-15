В Карелии уволен очередной руководитель Управления капитального строительства

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Министерство строительства Карелии 14 июня расторгло трудовой договор с руководителем Управления капитального строительства Алексеем Киселевым – это уже четвертый начальник, сменившийся в УКСе за два года.
Киселев возглавил УКС 22 января 2018-го, приехав в Карелию из Санкт-Петербурга. Деловой интернет-газете "Вести Карелии" он рассказал, что "намеревался работать в этой должности до конца нынешнего и, может, до конца следующего года".
Подробности – по ссылке.
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