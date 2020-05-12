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В Карелии ужесточат проверки магазинов во время "масочного" режима

Новости. Общество
19:31, 12 Мая 2020
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Вице-премьер республики по экономике Дмитрий Родионов рассказал о штрафах во время ограничительных мер в регионе из-за коронавируса.

Карельский вице-премьер в ходе "прямой линии" главы республики сегодня рассказал о результатах проверок, которые проводятся в период пандемии.

По словам Дмитрия Родионова, только за майские праздники были проверены около 500 объектов торговли. Более 130 материалов было направлено в адрес Роспостребнадзора для принятия ведомством соответствующих мер: составление протоколов, направление в суд. По 12-ти организациям органы власти сами завели дела и ведут работу по привлечению нарушителей к административной ответственности.

"Помимо обязательного ношения масок проверяли исполнение таких ограничительных мер, как максимально возможное количество покупателей на торговых площадях, соблюдение социальной дистанции, посещение пожилыми людьми торговых точек в определенные часы. Конечно, были выявлены нарушения. Возбуждены дела об административных правонарушениях. Напомню, что для организаций, юридических лиц это штраф до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении санкция статьи предусматривает приостановление деятельности организации на 90 суток", - рассказал Дмитий Родионов.

Как отметил вице-премьер, нередко организации не соблюдают требования Роспотребнадзора. Например, продавцы работают без масок, в магазинах ненадлежащим образом проводится дезинфекция помещений. Наказание за такие нарушения - штраф до полумиллиона рублей и закрытие организации.

"В ближайшее время мы планируем проверки ужесточить. И в первую очередь это будут проверки на предмет нахождения граждан на торговых площадях без масок. Сейчас административная ответственность для организации розничной торговли наступает, как только в магазин пустили покупателя без маски", - сказал Родионов.

 

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