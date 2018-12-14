В Карелии узники концлагерей просят отремонтировать лестницу

К волонтерам обратилась лидер ОНО "Карельский союз бывших малолетних узников фашистских /финских/ концлагерей" с просьбой отремонтировать лестницу.

В паблике "Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии", появилась информация о необходимости помочь пенсионерам в ремонте лестницы, где находится их организация. Две недели назад неизвестные люди сломали перила, и пожилым людям сложно спускаться в офис.

"Мы ищем отзывчивых людей, которые могут помочь изготовить простые перила из досок или металлических трубок. Материалов у них для этого нет, поэтому также идут поиски материалов для перил. Все вопросы вы можете уточнить у Ленины Павловны 8 921 6213580", – сообщается в группе.