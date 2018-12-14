В Карелии узники концлагерей просят отремонтировать лестницу

Новости по теме
Загрузка...
К волонтерам обратилась лидер ОНО "Карельский союз бывших малолетних узников фашистских /финских/ концлагерей" с просьбой отремонтировать лестницу.
В паблике "Доброцентр10: Волонтеры и Добровольцы Карелии", появилась информация о необходимости помочь пенсионерам в ремонте лестницы, где находится их организация. Две недели назад неизвестные люди сломали перила, и пожилым людям сложно спускаться в офис.
"Мы ищем отзывчивых людей, которые могут помочь изготовить простые перила из досок или металлических трубок. Материалов у них для этого нет, поэтому также идут поиски материалов для перил. Все вопросы вы можете уточнить у Ленины Павловны 8 921 6213580", – сообщается в группе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Новое
Сегодня 12:02
Комментарии