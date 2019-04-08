В Карелии в 1,5 раза выросло число вакансий для водителей

Количество предложений о работе для водителей в Карелии в первом квартале 2019 года увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят результаты исследования рынка труда, проведенного в марте рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Одновременно с количеством вакансий водителей вырос и уровень средних предлагаемых заработных плат - с 32 500 рублей в 2018 году до 37 500 рублей в первом квартале 2019 года, пишут "Вести Карелии".

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