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Новости. Общество
12:29, 08 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Марат Абулхатин

В Карелии в 1,5 раза выросло число вакансий для водителей

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Количество предложений о работе для водителей в Карелии в первом квартале 2019 года увеличилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят результаты исследования рынка труда, проведенного в марте рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Одновременно с количеством вакансий водителей вырос и уровень средних предлагаемых заработных плат - с 32 500 рублей в 2018 году до 37 500 рублей в первом квартале 2019 года, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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