В Карелию 17 декабря придет оттепель

О погоде на четверг, 17 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг, 17 декабря, будет облачно, днем с прояснениями.

Ночью пройдет умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха 0, -2°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также будет облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдут умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит +1, -4°С, по северным районам местами похолодает до -10°С.