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Новости. Общество
13:11, 12 Июня 2019
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

В Карелии в День России к осужденным пришло "Вдохновение"

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В честь Дня России хор "Вдохновение" выступил с концертом в «РБ-2» в Медвежьегорске, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках сотрудничества республиканской больницы №2 с Медвежьегорским городским центром культуры и досуга, а также в честь проведения в России Года театра, для осужденных, содержащихся в учреждении, проведен концерт, приуроченный к празднованию Дня России.


фото УФСИН Карелии

Для 150 осужденных, присутствовавших на концерте выступал женский академический хор "Вдохновение". Данный коллектив Медвежьегорского городского центра культуры и досуга образован в 2006 году. В составе коллектива 24 человека.

Руководитель коллектива Бжезовская Вера Ивановна.

Хор "Вдохновение" выступает на различных площадках Медвежьегорска, Медвежьегорского района Карелия, других регионов России, а также в Финляндии.

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