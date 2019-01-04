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Новости. Погода
17:00, 04 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

В Карелии в ночь на 5 января подморозит до -26 градусов

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О погоде на 5 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 января будет облачная погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура ночью составит -10,-12 градусов, к вечеру возможно понижение до -14.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, на севере переменный слабый.

Температура ночью -13,-18 градусов, при прояснениях на севере и в центральных районах до -26, на юге до -13. Днем потеплеет до -10 градусов, в северных и центральных районах будет -17,-22.

 

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