В Карелии в ночь на 5 января подморозит до -26 градусов

О погоде на 5 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 января будет облачная погода. Выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, северный слабый.

Температура ночью составит -10,-12 градусов, к вечеру возможно понижение до -14.

В Карелии будет облачная с прояснениями погода. Местами выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем северо-восточный, северный умеренный, на севере переменный слабый.

Температура ночью -13,-18 градусов, при прояснениях на севере и в центральных районах до -26, на юге до -13. Днем потеплеет до -10 градусов, в северных и центральных районах будет -17,-22.