В Карелии в одной из квартир нашли труп

Спасатели выехали на вызов 28 ноября и обнаружили тело мужчины в одной из квартир, сообщили в МЧС Карелии.

В службу спасения Лоухского района поступил звонок от жильцов дома с просьбой вскрыть дверь.

Пожарные по трехколенной лестнице через балкон проникли в квартиру на втором этаже и обнаружили в тело мужчины.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.