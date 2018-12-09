В Карелии в понедельник ожидаются снег и метель

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Синоптики ожидают в течение ближайших суток в Карелии умеренный снег и слабую метель.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на Гидрометцентр, на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер ночью южный, юго-восточный, днем восточный, юго-восточный, 6-11 м/с.
Температура воздуха 0…-5 в течение суток, местами до -8 градусов.
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