В Карелии в понедельник потеплеет до плюс 16 градусов

В республике и Петрозаводске погода в понедельник существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер восточных направлений слабый.

Температура ночью -1, -3; днем +8, +10.

В районах Карелии также переменная облачность. Днем на юго-западе местами небольшой дождь.

Температура ночью +1, -4, местами до -8; днем +6, +11, по южным районам местами до +16.