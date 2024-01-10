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В Карелии в сборе подписей принимают участие многодетные семьи

Новости. Общество
10:22, 11 Января 2024
фото: © Партия «Народный фронт»

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Петрозаводчане приходят семьями, чтобы поставить подписи за выдвижение действующего главы государства.

Выдвижение Владимира Путина поддержали Павел Петров и его супруга. В пункт сбора подписей Петровы пришли вместе с тремя дочерьми.

«Россия достойно справляется с самыми сложными вызовами, идет вперед, уверенно развивается. Особенно важно, по нашему мнению, что сегодня в стране уделяется огромное внимание сохранению традиционных семейных ценностей и поддержке института семьи. Мы – многодетная семья, и хотим, чтобы таких семей в России становилось всё больше»,- пояснил многодетный отец Павел Петров.

Подписи в поддержку Владимира Путина также поставили Алексей Бутенко и его супруга. В семье Бутенко растут четверо сыновей.

«Мы пришли сюда, в пункт сбора подписей, всей семьей. Прежде всего хотелось бы отметить позитивные изменения в демографической политике нашей страны. Начались эти изменения не год и не два назад: расширение мер поддержки семей с детьми – это системная, постоянная работа. И то, что наступивший год в России объявлен Годом семьи, еще одно подтверждение, как много внимания уделяется этому направлению в жизни государства», - сказал Алексей Бутенко.

Напомним, что выборы Президента Российской Федерации пройдут 15, 16, 17 марта 2024 года. Владимир Путин будет участвовать в них в качестве самовыдвиженца. Для регистрации ему нужно собрать 300 000 подписей избирателей России. Сейчас по всей стране работают пункты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, организованные волонтерами Народного фронта.

Напомним, что согласно законодательству, последний день представления документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ 31 января 2024. Для участия в выборах Президента РФ выдвинулось 11 кандидатов, из которых на данный момент Центризбирком России зарегистрировал в качестве кандидатов Леонида Слуцкого, Владислава Даванкова и Николая Харитонова.

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