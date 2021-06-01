В Карелии в среду потеплеет до +23 градусов

О погоде на 2 июня в республике рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый.

Температура воздуха ночью составит +6, +8°С, днем поднимется до +16, +18°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Ветер северный, северо- восточный слабый. Т

емпература воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11°С, днем +14, +19°С, местами поднимется до +23°С.