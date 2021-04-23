В Карелии в воскресенье потеплеет до +10, пройдет снег с дождем

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О погоде на 25 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 25 апреля будет облачно, днем с прояснениями.
Ночью и утром ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0,+2°С, днем потеплеет до +8, +10°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдут умеренные, местами по восточным районам сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -2, +3°С, днем воздух прогреется до +5, +10, местами до +14°С.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-24 17:32:16
Не суетитесь в прогнозах. Смею вас уверить, что большинство читателей используют более достоверные прогнозы погоды. В частности данные метеослужбы аэропорта бесовец. А в карельском гидрометцентре бабушки на кофейной гуще гадают.
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