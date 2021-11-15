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В Карелии вдвое увеличилось количество детсадовских групп, вышедших на карантин из-за ковида

Новости. Общество
15:01, 14 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Из-за коронавируса закрыты 18 детсадовских групп и 114 школьных классов в республике — неделю назад их было 9 и 84 соответственно.

За неделю в 43 школах республики закрыли десятки классов из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией выведены на карантин 116 классов в 43-х школах в Петрозаводске, Сортавальском, Беломорском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пудожском районах.

Также из-за коронавируса на карантин отправлены 18 групп в 13-ти детских садах в Сортавальском, Лоухском, Прионежском, Пудожском районах.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 42 детей в Карелии. Число инфицированных коронавирусом несовершеннолетних в республике увеличилось до 10591.

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