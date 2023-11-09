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В Карелии видеокамера в цветах помогла поймать нечистую на руку соседку

Новости. Криминал
16:35, 10 Ноября 2023
фото: © seb_ra / Istockphoto

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Жительница Карелии целый год тайком выносила из чужой квартиры вещи, продукты и деньги, желая досадить хозяйке

В отношении 40-летней жительницы Суоярвского района был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о краже.

Как было установлено, в течение года потерпевшая замечала, что у нее из дома пропадают продукты, средства личной гигиены, золотые украшения, деньги и другие вещи. Чтобы выявить того, кто прихватывает ее имущество, женщина установила в своей квартире видеокамеру, спрятав ее в горшках с цветами.

Нечистой на руку оказалась соседка потерпевшей. Подсудимая заявила, что целенаправленно забиралась в чужую квартиру, чтобы досадить потерпевшей, а не для того, чтобы что-то у нее похитить. Она не воспринимала свои действия как преступление, думая, что вернет все вещи и деньги. Злоумышленница попадала в квартиру потерпевшей с помощью ключа, который взяла из кармана куртки соседки или через незапертую дверь. В квартиру  к соседке подсудимая всегда проникала тогда, когда той не было дома.

Следствие установило, что стоимость присвоенных вещей составила больше 28 тысяч рублей. Во время судебного заседания подсудимая раскаялась, извинилась перед потерпевшей, обещала больше никогда не брать чужого.

Также было установлено, что в качестве возмещения материального и морального ущерба она отдала потерпевшей 100 тысяч рублей, а также вернула ключ от входной двери  квартиры соседки и часть украденного имущества.

Суд учел все обстоятельства дела и приговорил жительницу Суоярвского района к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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