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В Карелии виновник смертельного ДТП получил 5 лет колонии

Новости. Криминал
17:09, 05 Апреля 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив
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Житель Прионежского района, севший за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и устроивший смертельное ДТП, отправится в колонию и заплатит вдове погибшего компенсацию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и нарушения антинаркотического законодательства. Он был лишен водительских прав за пьяную езду, имел наркотическую зависимость. Судом установлено, что в мае 2018 года, он, находясь на территории Петрозаводска, выпил и сел за руль легкового автомобиля своего знакомого. На авто мужчина отправился по трассе Кола в направлении  Кондопоги.

Двигаясь со значительным превышением скорости, пьяный вдрызг, мужчина не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным на обочине гузовиком "ЗИЛ". В результате автомобиль поехал и придавил потерпевшего, осматривавшего его в тот момент на наличие неисправности. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, от полученных травм 57-летний мужчина скончался.

Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии подсудимый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На стадии предварительного расследования и судебного следствия рецидивист вину не признавал, длительное время скрывался от органов правосудия. Вместе с тем, на основании представленных государственным обвинителем доказательств судом вынесен обвинительный приговор.

Рецидивисту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Также судом на него возложена обязанность выплатить вдове погибшего компенсацию в 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правам.

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