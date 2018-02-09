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Новости. Криминал
11:26, 09 Февраля 2018
фото: feels.ru

В Карелии владелец кошки сломал руку соседу с собакой из-за драки их питомцев

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В Муезерском районе будут судить местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью своему соседу.

Как рассказали в карельской прокуратуре, инцидент случился в сентябре 2017 года. Между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой один из них сломал другому руку.

По версии следствия, причиной конфликта между соседями стала драка их домашних животных.

"У потерпевшего в собственности есть охотничья собака породы лайка. Возвращаясь с охоты вместе с хозяином, пес увидел на улице соседского кота и набросился на него. Заметив драку животных, хозяин кота оттащил собаку за хвост. Подобное отношение к четвероногому другу, в свою очередь, не понравилось хозяину собаки, который взял лежащий рядом топор и решил ударить им кота. Тогда обвиняемый, защищая своего питомца, схватил лежащий рядом черенок от лопаты и ударил по руке хозяина собаки", - отметили в надзорном ведомстве.

В итоге владельцу собаки был причинен вред здоровья средней тяжести. В отношению его предполагаемого обидчика было возбуждено дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ.

"Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - заключили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.

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Комментарии

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кир
2018-02-09 17:08:53
О каких законах вы говорите, когда страна ещё не проснулась от вековой спячки? Бабы Вали, спортсмены и журналисты из Госдумы вам в помощь. ((
che
2018-02-09 13:16:22
Скорее всего, сработает не логика, а закон. В законодательстве вряд ли достаточно полно описаны отношения людей, связанные с защитой имущества в виде животных при угрозе жизни животным, но зато по-прежнему есть что-то о пределах самообороны, чем защита кота не является. Тут формально выходит, что человек с лопатой напал на человека с топором, который мимо пробегал в сторону кота. Пробегающему с топором максимум что можно вменить - это прогулку собаченции без поводка. По идее, нужен какой-то доп закон, но тогда каждый насильник будет рассказывать следствию, что кот жертвы набросился на канарейку насильника. Проблема..
Беня
2018-02-09 12:14:12
Охотник в наше не такое уж и голодное время - разновидность живодера, если есть потребность убивать, то она вылезет. А то, шо сломалась живодерская ручка, это может и хорошо: он мог не только кота но и коталюбца топором осенить. В чем вообще приципиальная разница между дичью и соседом? Через "бобо" может быть осознает, шо он не в лесу, надо как-то приучаться быть человеком и собаку держать на поводке.
Неравнодушный
2018-02-09 12:13:09
Короче, как обычно, сохранить здравый смысл не удалось никому.
banan
2018-02-09 12:03:28
Надеюсь на разум прокуратуры. Все же защита животного от жестокого обращения, да еще и на глазах свидетелей (на улице же). Тут гражданина охотника надо бы по уголовочке подтянуть, да лицуху отобрать до кучи, чтобы сей психопатичный, кидающийся на котов с топором ... не дай бог никого не пристрелил.
Orava
2018-02-09 11:55:05
я на стороне кота, он вообще не при делах. сидел дремал никого не трогал, а тут началось...
Lacriss
2018-02-09 11:40:55
Так-то хозяин кота прав. Или ему надо было стоять и смотреть как кота пытается загрызть собака, а потом добить топором неадекватный хозяин псины?
однозначно
2018-02-09 11:37:14
Собачатнику надо бошку оторвать и евонной псине скормить
Гость
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