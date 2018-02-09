В Карелии владелец кошки сломал руку соседу с собакой из-за драки их питомцев

В Муезерском районе будут судить местного жителя, который обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью своему соседу.

Как рассказали в карельской прокуратуре, инцидент случился в сентябре 2017 года. Между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой один из них сломал другому руку.

По версии следствия, причиной конфликта между соседями стала драка их домашних животных.

"У потерпевшего в собственности есть охотничья собака породы лайка. Возвращаясь с охоты вместе с хозяином, пес увидел на улице соседского кота и набросился на него. Заметив драку животных, хозяин кота оттащил собаку за хвост. Подобное отношение к четвероногому другу, в свою очередь, не понравилось хозяину собаки, который взял лежащий рядом топор и решил ударить им кота. Тогда обвиняемый, защищая своего питомца, схватил лежащий рядом черенок от лопаты и ударил по руке хозяина собаки", - отметили в надзорном ведомстве.

В итоге владельцу собаки был причинен вред здоровья средней тяжести. В отношению его предполагаемого обидчика было возбуждено дело по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ.

"Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", - заключили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.