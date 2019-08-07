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Новости. Общество
06:40, 07 Августа 2019
фото: pixabay

В Карелии владелец квартиры в многоэтажке лишил соседей воздуха

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В Беломорске суд обязал жильца многоэтажки восстановить разрушенную им вентиляцию, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в адрес муниципального унитарного предприятия с заявлением по вопросу восстановления внутридомовой системы вентиляции, находящейся в нерабочем состоянии, обратился собственник квартиры, расположенной под квартирой ответчика.

В ходе осмотра квартиры и чердачного помещения установлено, что в квартире вентиляционная система находится в нерабочем состоянии, на чердаке, в месте прохождения вентиляционной шахты, зафиксировано скопление колотого кирпича, шифера, выхода через кровлю вентиляционного канала нет, о чем были составлены акты.

Ответчик в отдел архитектуры, градостроительства и землепользования с заявлением о переустройстве жилого помещения не обращалась.

Доказательств обращения ответчика в соответствующие органы по вопросу переустройства помещения с предоставлением необходимой документации ответчиком не было представлено, необходимое согласование не получено.

Суд обязал ответчика восстановить кирпичную кладку разрушенной системы внутриквартирной вентиляции на чердаке дома и над квартирой ответчика, а также обязал ответчика осуществить прочистку вентиляционных отверстий в течение одного месяца со дня вступления решения в законную силу.

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