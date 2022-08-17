890x80
Реклама
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
Сегодня 00:01
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
Мужчина обнял коллегу на работе и сломал ей три ребра
Сегодня 00:10

В Карелии вновь активизировались охотники за канализационными люками

Новости. Криминал
16:35, 18 Августа 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Горовых

Новости партнеров

В Петрозаводске и в Пряже ранее имевшие проблемы с законом мужчины пытались нажиться на ворованных канализационных люках.

В Пряже к правоохранителям обратился представитель индивидуального предпринимателя и сообщил о краже трёх крышек чугунных люков, находящихся на разных улицах посёлка. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель. Он сознался в содеянном и рассказал, что планировал продать похищенное. Однако осуществить задуманное не успел – он спрятал свой трофей в лесу. При обследовании местности стражи порядка обнаружили люки и изъяли.

Кроме того, в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что на одной из улиц микрорайона Перевалка неизвестный похитил крышку канализационного люка. Причиненный коммунальной организации ущерб превысил 5 000 рублей. Полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что люк сбыл в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по фактам совершённых преступлений возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, машина похитителя канализационных люков заглохла на месте преступления в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
11.08.2022, 13:26
Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже
14.08.2022, 15:57
ПетрГУ столкнулся с проблемой недобора абитуриентов
11.08.2022, 14:46
ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием
12.08.2022, 16:30
Дух леса не прижился на набережной в городе Карелии
14.08.2022, 16:25
Синоптики рассказали, какая погода придет в Карелию на следующей неделе

Чтиво

Сегодня 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.