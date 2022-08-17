В Карелии вновь активизировались охотники за канализационными люками

В Петрозаводске и в Пряже ранее имевшие проблемы с законом мужчины пытались нажиться на ворованных канализационных люках.

В Пряже к правоохранителям обратился представитель индивидуального предпринимателя и сообщил о краже трёх крышек чугунных люков, находящихся на разных улицах посёлка. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель. Он сознался в содеянном и рассказал, что планировал продать похищенное. Однако осуществить задуманное не успел – он спрятал свой трофей в лесу. При обследовании местности стражи порядка обнаружили люки и изъяли.

Кроме того, в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что на одной из улиц микрорайона Перевалка неизвестный похитил крышку канализационного люка. Причиненный коммунальной организации ущерб превысил 5 000 рублей. Полицейские выяснили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый петрозаводчанин. Он дал признательные показания и рассказал, что люк сбыл в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время по фактам совершённых преступлений возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, машина похитителя канализационных люков заглохла на месте преступления в Петрозаводске.