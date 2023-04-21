В Карелии водитель автобуса отказал ребенку в проезде и оставил его одного на вокзале в чужом городе

Шестнадцатилетний петрозаводчанин с копией билета не смог поздно вечером уехать на автобусе домой из Сортавалы.

Инцидент произошел 9 июля в 18.30 на автовокзале в Сортавале. Водитель не пустил в автобус 16-летнего подростка, оставив его одного поздно вечером на вокзале в чужом городе. Причина отказа в проезде - у мальчика был с собой не оригинал билета, а копия, которую смогла переслать ему мама по телефону. Об этом жительница Петрозаводска, мама подростка, рассказала «Московскому комсомольцу в Карелии».

«Водитель автобуса Сортавала-Петрозаводск, предприятия ГУП РК «Карелавтотранс», отказал моему несовершеннолетнему сыну 2007 г.р. в посадке в автобус по причине отсутствия оригинала билета. У ребенка была копия билета при посадке в автобус, водитель в грубой форме выгнал его из автобуса. На его место водитель посадил пассажира без билета и уехал, оставив ребенка одного в чужом городе вечером на автовокзале», - рассказала женщина.

Как отреагировали на инцидент в «Карелавтотрансе», знает «МК в Карелии».