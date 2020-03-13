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В Карелии водитель может заплатить 15 тысяч штрафа за езду без прав

Новости. Общество
13:52, 14 Марта 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Автоинспекторы поймали в Питкярантский районе водителя, управлявшего автомобилем без прав.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, инцидент произошел 13 марта на 136 км автодороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта". Автоинспекторы отстранили от управления водителя автомобиля "ВАЗ 21213", не имеющего права управления транспортными средствами.

Штраф за данное нарушение составляет от 5000 до 15000 рублей, уточнили в ГИБДД Карелии.

Ранее был привлечен к ответственности водитель школьного автобуса, который подверг детей опасности.

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