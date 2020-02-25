В Карелии водитель отправился в колонию за повторное управление транспортом подшофе

В Лоухском районе приговорили к 1,2 годам колонии 25-летнего мужчину, который пьяным разъезжал на мотоцикле по поселку.

По сообщению прокуратуры Карелии, установлено, что 25-летний подсудимый в 2017 году уже был осужден за пьяное вождение. Кроме того, ранее привлекался к уголовной ответственности за хищения.

В октябре 2019 года, находясь в состоянии опьянения, он вновь сел за руль своего списанного в утиль мотоцикла и разъезжал на нем по улицам поселка. Двигаясь по перрону железнодорожного вокзала, мотоциклист попал в поле зрения сотрудников ГИБДД.

Проведенное после задержания освидетельствование показало наличие у водителя алкогольного опьянения, в 8 раз превышающего допустимую норму.

При принятии решения об ответственности подсудимого суд принял во внимание, что данное преступление он совершил в период условного осуждения, в условиях рецидива преступлений, отметили в прокуратуре.

В результате суд отменил условное осуждение и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением прав заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Из зала суда осужденный под конвоем направлен в следственный изолятор.

Приговор не вступил в законную силу.

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